Niigata Kotsu Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, zu bewerten, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Niigata Kotsu wurde der RSI für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,88 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI25 bewertet die Aktie als neutral, mit einem Wert von 40,88. Damit erhält Niigata Kotsu insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2040,31 JPY für Niigata Kotsu. Der letzte Schlusskurs lag bei 2085 JPY, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit erhält Niigata Kotsu insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt wurde. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Niigata Kotsu führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Niigata Kotsu wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Niigata Kotsu aufgrund der verschiedenen Analysen und Einschätzungen.