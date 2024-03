Niigata Kotsu Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Niigata Kotsu bleibt weiterhin neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten an vier Tagen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Niigata Kotsu derzeit mit einem Wert von 39,74 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 45 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Niigata Kotsu in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend betrachtet die technische Analyse den Kurs der Niigata Kotsu im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 und 200 Tage. Dabei ergibt sich eine kurzfristige Einstufung von "Neutral" und eine langfristige Einstufung von ebenfalls "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung neutral ist, die technische Analyse auf "Neutral" hinweist und die Diskussionsstärke sowie der Relative Strength-Index ebenfalls auf Neutralität hindeuten.