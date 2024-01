Niigata Kotsu Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Niigata Kotsu ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen der letzten Tage hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, wodurch es ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Niigata Kotsu-Aktie mit 2049 JPY 0,63 Prozent über dem GD200 (2036,22 JPY) liegt, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2042,52 JPY auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Niigata Kotsu-Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage als überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.