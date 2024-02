Nihonwasou Holdings Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Nihonwasou-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 326,24 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 330 JPY liegt nur um +1,15 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der Wert bei 356,92 JPY, während der letzte Schlusskurs um -7,54 Prozent darunter liegt. Dadurch ergibt sich eine schlechte Bewertung der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Nihonwasou in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Diskussionintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nihonwasou-Aktie zeigt einen Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 72,73 und bestätigt ebenfalls die schlechte Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung der Nihonwasou-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.