Nihonwasou Holdings Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

Die technische Analyse von Nihonwasou-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 328,17 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 325 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,97 Prozent entspricht. Auf kurzfristigerer Basis liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 335,8 JPY, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt, mit einer Abweichung von -3,22 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Nihonwasou daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Nihonwasou überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 75 Punkten, während der RSI25 einen Wert von 70,97 aufweist. Folglich erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nihonwasou. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Weder positive noch negative Themen wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.