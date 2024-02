Nihonwasou Holdings Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Nihonwasou heran. Der RSI7 für Nihonwasou liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Nihonwasou überkauft ist, mit einem Wert von 80,95, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für Nihonwasou basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Nihonwasou eher neutrale Diskussionen geführt, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Nihonwasou von 328 JPY eine +0,49-prozentige Entfernung vom GD200 (326,39 JPY), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 355,2 JPY auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,66 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nihonwasou-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz um Nihonwasou haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.