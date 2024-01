Nihonwasou Holdings Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse der Nihonwasou-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 321,68 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 345 JPY liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +7,25 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bei 361,06 JPY, was dem letzten Schlusskurs nahekommt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nihonwasou-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, basierend auf der Auswertung der vergangenen Meinungen und Äußerungen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Nihonwasou-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Diskussionen.

Insgesamt wird die Nihonwasou-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, RSI und Sentiment mit einem "Neutral"-Rating bewertet.