Nihonwasou Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung der Anleger und die technische Analyse deuten auf eine neutrale Bewertung der Nihonwasou-Aktie hin. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nihonwasou-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 321,22 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 350 JPY liegt, was einem Unterschied von +8,96 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 360,84 JPY, was einer Abweichung von -3 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Nihonwasou-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Nihonwasou-Aktie mit einem Wert von 78,95 als überkauft gilt, was eine "Schlecht"-Einstufung zur Folge hat. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Anlegerstimmung neutral ist, die technische Analyse eine Mischung aus "Gut" und "Neutral" ergibt und der Relative Strength Index eine überkaufte Einstufung erhält.