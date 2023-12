Nihonwasou Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Nihonwasou. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 35,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage liegt bei 24,36, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 352,6 JPY, was über dem letzten Schlusskurs von 383 JPY liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 317,28 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Nihonwasou in diesem Punkt eine Einstufung als "Neutral".