Nihonwasou Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Nihonwasou betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Ebenso haben die Nutzer in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Basierend darauf wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nihonwasou-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 315,98 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 383 JPY liegt, was eine Abweichung von +21,21 Prozent ergibt. Für diesen Aspekt erhält die Aktie daher eine "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Nihonwasou-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 349,6 JPY um +9,55 Prozent, was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nihonwasou-Aktie beträgt 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 26,92, was darauf hinweist, dass Nihonwasou hier überverkauft ist. Basierend auf dieser Bewertung erhält das Wertpapier eine "gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine "gut"-Bewertung für Nihonwasou nach der RSI-Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Nihonwasou in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb Nihonwasou dafür ebenfalls eine "neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" bewertet.