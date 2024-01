Nihonikan KK Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Nihon Seikan K K wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 54,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nihon Seikan K K-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 43,9, was auch auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Nihon Seikan K K-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 1570,45 JPY. Der letzte Schlusskurs (1757 JPY) weicht somit um +11,88 Prozent ab und erhält somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (1701,72 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,25 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, die zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Nihon Seikan K K somit eine "Neutral"-Bewertung sowohl hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments als auch des Sentiments und Buzz im Internet.