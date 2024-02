Nihonikan KK Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Nihon Seikan K K liegt bei 31,82, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 41, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Nihon Seikan K K im Netz durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nihon Seikan K K daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nihon Seikan K K derzeit bei 1653,25 JPY. Der Aktienkurs selbst lag bei 1853 JPY, was einem Abstand von +12,08 Prozent entspricht und die Einstufung "Gut" ergibt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein Niveau von 1795,6 JPY erreicht, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Diskussionen über Nihon Seikan K K in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Die überwiegend neutralen Themen führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden sollte. Zusammenfassend wird die Aktie von Nihon Seikan K K bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.