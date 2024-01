Nihonikan KK Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nihon Seikan K K-Aktie beträgt 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (45,12), und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Nihon Seikan K K diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden keine bedeutend mehr oder weniger Diskussionen als sonst über das Unternehmen geführt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse der Nihon Seikan K K-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1575,12 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1762 JPY liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 1708,02 JPY, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Nihon Seikan K K-Aktie auf der Basis des RSI, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.