Nihon Trim Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nihon Trim ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nihon Trim liegt bei 24,32 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ähnliche Ergebnisse, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist Nihon Trim derzeit +17,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +26,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Nihon Trim deuten auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsveränderung hin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Nihon Trim eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments und Buzz.