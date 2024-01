Nihon Trim Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Nihon Trim diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen war das Meinungsbild rund um Nihon Trim weder stark positiv noch negativ. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nihon Trim-Aktie also ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3024,77 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3010 JPY, was einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3037,2 JPY und einer Abweichung von -0,9 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Nihon Trim-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nihon Trim-Aktie beträgt aktuell 44, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,99 und zeigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Nihon Trim-Aktie.