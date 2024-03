Nihon Tobacco Sangyo Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Japan Tobacco wird eine mittlere Diskussionstätigkeit beobachtet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Japan Tobacco derzeit eine Rendite von 4,78 % auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Japan Tobacco-Aktie liegt bei 51,46, was auf Neutralität hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 55 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass die Japan Tobacco-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage gut bewertet wird. Der Schlusskurs liegt deutlich über dem gleitenden Durchschnitt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis gute Bewertung für die Japan Tobacco-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.