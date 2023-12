Nihon Tobacco Sangyo Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Japan Tobacco":

Die Aktie von Japan Tobacco wird durch verschiedene Analyseindikatoren positiv bewertet. Gemäß der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 13,71, der deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was sie zu einer "Gut"-Empfehlung macht. In Bezug auf die Dividendenrendite weist Japan Tobacco mit 5,48 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) bei Japan Tobacco auf 7-Tage-Basis einen Wert von 29,27 Punkten aufweist, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Darüber hinaus zeigt die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien eine insgesamt positive Einschätzung der Aktie. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Japan Tobacco basierend auf fundamentalen, technischen und anlegerbezogenen Analysen.