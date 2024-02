Nihon Tobacco Sangyo Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 57 für die Japan Tobacco-Aktie, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 43,88, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die technische Analyse ergibt für die Japan Tobacco-Aktie eine kurzfristige Bewertung von "Neutral", da sie +2,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +17,42 Prozent beläuft. Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Japan Tobacco-Aktie in den letzten 12 Monaten um 31,55 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Tabak"-Branche, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Zudem schüttet Japan Tobacco eine Dividendenrendite von 4,78 % aus, was 2,89 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt, und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.