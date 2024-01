Nihon Tobacco Sangyo Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. In Bezug auf Japan Tobacco wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 37,95 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Japan Tobacco mit einer Ausschüttung von 5,48 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak (1,93 %) gut ab, da die Differenz 3,55 Prozentpunkte beträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass Japan Tobacco basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3176,67 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3800 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,62 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3714,8 JPY, was einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Japan Tobacco ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Tabak (KGV von 41,77) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.