Nihon Tobacco Sangyo Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Japan Tobacco werden anhand einer Analyse der Internet-Kommunikation als neutral bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher erhält Japan Tobacco in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie von Japan Tobacco als unterbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13 liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 41,5, was einer Unterbewertung von ca. 67 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält Japan Tobacco daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Japan Tobacco eine Dividendenrendite von 5,48 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 1,92 liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik und einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Japan Tobacco-Aktie mit einem Abstand von +15,49 Prozent zum GD200 (Durchschnittskurs der letzten 200 Tage) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt jedoch einen Abstand von -1,18 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Japan Tobacco-Aktie jedoch als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.