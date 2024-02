Nihon M&A Center Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Nihon M&a Center zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 845,43 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1021 JPY) um +20,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 809,71 JPY, was einer Abweichung von +26,09 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nihon M&a Center ergibt die Analyse, dass der RSI7 aktuell bei 15,61 Punkten liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,95 an, dass die Aktie überverkauft ist. Aufgrund dieser Werte erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien haben sich für Nihon M&a Center in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nihon M&a Center wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.