Nihon M&A Center Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Nihon M&a Center-RSI liegt bei 17,82, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 24,16, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und beeinflusst somit auch die Aktienbewertung. Bei Nihon M&a Center wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, wodurch sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" ergibt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Nihon M&a Center veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nihon M&a Center-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 845,2 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1023 JPY liegt, was einem Unterschied von +21,04 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (823,74 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+24,19 Prozent), wodurch die Nihon M&a Center-Aktie erneut ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.