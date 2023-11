Nihon M&A Center Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das Anleger-Sentiment für Nihon M&a Center war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was auch weiterhin das Interesse der Anleger an positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nihon M&a Center liegt bei 30,82, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 42,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nihon M&a Center-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 918,68 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 694 JPY liegt, was zu einer Abweichung von -24,46 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 688,29 JPY liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Nihon M&a Center für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.