Nihon Kohden Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Nihon Kohden-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3597,34 JPY aufgewiesen. Der aktuelle Kurs liegt bei 4281 JPY, was einer Abweichung von +19 Prozent entspricht und damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3670,44 JPY über dem letzten Schlusskurs um +16,63 Prozent, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch die Nihon Kohden-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Einstellungen. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Nihon Kohden mit einer Ausschüttung von 1,64 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 % im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Die Differenz von 0,59 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Sollten Nihon Kohden Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Nihon Kohden jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nihon Kohden-Analyse.

Nihon Kohden: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...