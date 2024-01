Nihon Kohden Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Anzahl der Bewegungen. Für die Nihon Kohden-Aktie liegt der RSI bei 4,56, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 22 für Nihon Kohden, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, liegt bei Nihon Kohden bei 1,64 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,22 Prozent für die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Für Nihon Kohden ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für dieses Kriterium.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) wird Nihon Kohden als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,03, was einen Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,19 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.