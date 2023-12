Nihon Kohden Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Aktie von Nihon Kohden wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 3589,43 JPY. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3747 JPY, was einem Unterschied von +4,39 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3656,18 JPY liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,48 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 51,28 stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Nihon Kohden gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder wurden auffällige Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt, noch gab es bedeutende Unterschiede in der Diskussion. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 18,78 liegt der Abstand zum Branchen-KGV bei 47,2 bei 60 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.