Nihon Kohden Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, mit dem das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet wird. Aktuell weist der RSI für die Nihon Kohden-Aktie einen Wert von 92,86 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 59, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse der Nihon Kohden-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 3825,16 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 4323,02 JPY, was zu einer negativen Bewertung führt. Somit erhält die Nihon Kohden-Aktie insgesamt ein neutrales Rating auf Basis des gleitenden Durchschnitts.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Nihon Kohden eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nihon Kohden eine Dividendenrendite von 1,37 % aus, was 0,86 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die Dividende.