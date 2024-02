Nihon Kogyo Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Nihon Kogyo liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktien von Nihon Kogyo zeigt eine mittlere Aktivität, sowohl in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nihon Kogyo. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Neutral" bezüglich des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse der Nihon Kogyo-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 786,75 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (832 JPY) deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, nämlich "Neutral".

Insgesamt erhält die Nihon Kogyo-Aktie daher eine Mischung aus "Neutral" und "Gut"-Bewertungen basierend auf verschiedenen Analysemethoden.