Nihon Kogyo Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Nihon Kogyo-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 74,19, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich hingegen ein RSI-Wert von 52, was als neutral angesehen wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, führten zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Neutral" ist. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse der Nihon Kogyo-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 785 JPY auf ähnlichem Niveau liegt wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 771,38 JPY. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird der Schlusskurs von 794,78 JPY als nahe am gleitenden Durchschnitt bewertet, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Nihon Kogyo. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Nihon Kogyo-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.