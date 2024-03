Nihon Kogyo Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Für die Nihon Kogyo-Aktie ergibt sich eine RSI-Ausprägung von 47,06, was einer Neutral-Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 52,27, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Nihon Kogyo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt der Wert aktuell 793,21 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 846 JPY liegt, ergibt sich eine positive Differenz von 6,66 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 833,86 JPY, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Differenz von +1,46 Prozent liegt. Dies führt zu einer Neutral-Bewertung der Nihon Kogyo-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Nihon Kogyo ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Neutral-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Nihon Kogyo eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.