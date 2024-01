Nihon Kagakungyo löst Jubelsturm aus!

Die Aktie von Nihon Kagaku Sangyo wird derzeit charttechnisch analysiert. Der aktuelle Kurs von 1417 JPY liegt um +22,36 Prozent über dem GD200 (1158,04 JPY), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 1297,7 JPY im "Gut"-Bereich, da der Abstand +9,19 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nihon Kagaku Sangyo eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nihon Kagaku Sangyo. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nihon Kagaku Sangyo liegt bei 34,55, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Nihon Kagaku Sangyo in verschiedenen Kategorien als "Gut" oder "Neutral" eingestuft.