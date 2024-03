Nihon Kagakungyo Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten Kursrücksetzer bevorstehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind.

Für Nihon Kagaku Sangyo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,79 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,16, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 1230,43 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1369 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringfügige Abweichung, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Nihon Kagaku Sangyo diskutiert wurde. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.