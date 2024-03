Nihon Kagakungyo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Nihon Kagaku Sangyo-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1231,69 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1328 JPY (+7,82 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1394,42 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-4,76 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Nihon Kagaku Sangyo-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 80,56 Punkten. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI gibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Nihon Kagaku Sangyo-Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Nihon Kagaku Sangyo-Aktie ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich jedoch kaum eine Veränderung in den letzten Wochen, daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vergeben wird.