Nihon Kagakungyo Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Nihon Kagaku Sangyo-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Nihon Kagaku Sangyo führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Nihon Kagaku Sangyo derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 1201,42 JPY, während der Aktienkurs bei 1400 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,53 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 1402,56 JPY, was einer Abweichung von -0,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.