Nihon Kagakungyo Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten Wochen gab es bei Nihon Kagaku Sangyo keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen haben zu auffälligen Diskussionen oder Interaktionen in den sozialen Medien geführt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Nihon Kagaku Sangyo somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nihon Kagaku Sangyo liegt bei 57,84 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 53,39 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nihon Kagaku Sangyo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1198,79 JPY liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 1384 JPY weicht dies um +15,45 Prozent ab und wird daher als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 1401,18 JPY, was einer Abweichung von -1,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nihon Kagaku Sangyo-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.