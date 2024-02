Nihon Falcom Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Basierend auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Nihon Falcom wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt für Nihon Falcom bei 38,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen über Nihon Falcom veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Nihon Falcom, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Nihon Falcom-Aktie ein Durchschnitt von 1241,88 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1250 JPY, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem neutralen Rating in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich daher für Nihon Falcom eine neutrale Bewertung basierend auf den diskutierten Themen, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.