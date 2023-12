Nihon Falcom Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das Anleger-Sentiment für die Nihon Falcom-Aktie zeigt sich neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder besonders positive noch negative Themen haben in letzter Zeit die Anleger stark beschäftigt. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 1190 JPY um 4,47 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 1228,44 JPY eine ähnliche Abweichung von 3,13 Prozent auf. Folglich erhält die Nihon Falcom-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen, noch eine Veränderung in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien wurden wahrgenommen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nihon Falcom-Aktie liegt bei 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 67,67 für 25 Tage, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Nihon Falcom-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung sowohl im Anleger-Sentiment als auch in der charttechnischen Analyse und im RSI.