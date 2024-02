Nihon Falcom Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse von Nihon Falcom zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1241,88 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1250 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,65 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1196,02 JPY weist mit einem letzten Schlusskurs von +4,51 Prozent eine ähnliche Nähe auf. Somit wird Nihon Falcom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen zu Nihon Falcom wider. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Themen und Meinungen geäußert, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nihon Falcom liegt bei 38,86 für einen 7-Tage-Zeitraum und bei 38,13 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine neutrale Stimmung hin, da die Diskussionsintensität mittel ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt. Somit erhält die Aktie von Nihon Falcom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".