Nihon Eslead Aktie: Das war abzusehen!

Die Eslead-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 2768,1 JPY erreicht, was einer positiven Abweichung von +23,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (3430 JPY) entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3135,94 JPY über dem letzten Schlusskurs um +9,38 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Somit erhält die Eslead-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Eslead-Aktie liegt bei 6,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 26,97 für 25 Tage, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Eslead-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Eslead. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.