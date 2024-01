Nihon Enterprise Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Stärkeindex (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nihon Enterprise betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,06, was darauf hindeutet, dass Nihon Enterprise weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Nihon Enterprise in den letzten Monaten durchschnittlich war. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Alles in allem wird Nihon Enterprise daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Trendfolgende Indikatoren, wie der gleitende Durchschnitt, sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Nihon Enterprise-Aktie beträgt derzeit 130,86 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 125 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Nihon Enterprise eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 119,7 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,43 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nihon Enterprise daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge bezüglich Nihon Enterprise. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nihon Enterprise, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.