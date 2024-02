Nihon Enterprise Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nihon Enterprise wird derzeit als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Diskussionen rund um das Unternehmen waren in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, und basierend auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen wird für Nihon Enterprise eine neutrale Bewertung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nihon Enterprise auf 129,32 JPY, während die Aktie selbst bei 120 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Abstand von -2,49 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Nihon Enterprise liegt bei 80 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,53, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Aktie von Nihon Enterprise in der Analyse mit "schlecht" und "neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.