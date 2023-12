Nightfood im Check!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen konnte bei Nightfood eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Nightfood auf dieser Stufe ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nightfood-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 15,03 über 7 Tage. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nightfood-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

In den letzten beiden Wochen wurde Nightfood von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Auf dieser Ebene erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

In technischer Hinsicht ist die Nightfood-Aktie derzeit -15,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -57,75 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die beiden Zeiträume führt.