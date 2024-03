Nightfood Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Nightfood. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nightfood derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Nightfood weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Durch die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Nightfood-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,02 USD. Da der letzte Schlusskurs (0,01076 USD) deutlich darunter liegt (Unterschied -46,2 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich mit 0,02 USD ein ähnliches Bild, wodurch weiterhin ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass bei Nightfood in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden konnte. Entsprechend wird die Aktie auch hierfür mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Allerdings konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen in den Social Media zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Nightfood eingestellt waren. Es gab zwei positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nightfood daher eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung. Insgesamt wird Nightfood von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet.