Nightcap PLC Aktie: Das wird teuer!

Die Nightcap-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 4,2 GBP erreicht, was einem Rückgang von 14,29 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -42,23 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften charttechnischen Bewertung für die Aktie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nightcap ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Bezug auf Nightcap über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nightcap zeigt, dass die Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nightcap daher eine "Schlecht"-Bewertung gemäß unserer Analyse.