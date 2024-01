Nightcap PLC Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Nightcap liegt der aktuelle RSI-Wert bei 62,5, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 86, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Nightcap-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 8,56 GBP. Der letzte Schlusskurs von 5,15 GBP liegt somit um -39,84 Prozent unter diesem Durchschnitt, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,82 GBP) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,51 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nightcap-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Nightcap konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nightcap eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Nightcap daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Nightcap ebenfalls als "Neutral" bewertet.