Nightcap PLC Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Nightcap liegt der aktuelle RSI-Wert bei 62,5, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausweitung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 86, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet, was wiederum zu einer schlechten Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für den RSI somit eine schlechte Einstufung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich für Nightcap eine neutrale Bewertung feststellen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Nightcap-Aktie sowohl vom durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (8,64 GBP) als auch der letzten 50 Handelstage (5,94 GBP) ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

