Nightcap PLC Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nightcap diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Bei der Analyse weicher Faktoren spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über Nightcap die übliche Aktivität im Netz aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und führt daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für Nightcap ein "Neutral"-Wert.

Die charttechnische Entwicklung der Nightcap-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 8,43 GBP, der deutlich unter dem letzten Schlusskurs (5,15 GBP) liegt, was einer Abweichung von -38,91 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 5,66 GBP, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs (-9,01 Prozent Abweichung) liegt. Daher wird die Nightcap-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Nightcap liegt aktuell bei 50, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 86, was auf einen überkauften Titel hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Schlecht" bewertet.