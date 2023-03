Nigeria ist Gastgeber des Runden Tisches des privaten Sektors in Lagos, Nigeria

Abuja, Nigeria, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die nigerianische Regierung hat einen Plan für die Energiewende entwickelt, um die zweifache Krise der Energiearmut und des Klimawandels anzugehen, den Netto-Null-Status bis 2060 zu erreichen und gleichzeitig Energie für Entwicklung, Industrialisierung und Wirtschaftswachstum bereitzustellen.Um das Netto-Null-Ziel bis 2060 zu erreichen, sind für Nigeria rund 410 Milliarden US-Dollar über den üblichen Ausgaben (zwischen 2021 und 2060), erforderlich; 150 Milliarden USD für Erzeugungskapazität, 135 Milliarden USD für Übertragungs- und Vertriebsinfrastruktur, 79 Milliarden USD für Kochen, 21 Milliarden USD für die Industrie, 12 Milliarden USD für Transport und 12 Milliarden USD für die Dekarbonisierung derÖl- und Gasbranche. Das Büro für die Energiewende von Nigeria hat eine erste Investitionsmöglichkeit in Höhe von 23 Milliarden USD für ein Portfolio von Projekten identifiziert, von denen voraussichtlich etwa 17 Milliarden USD auf Finanzmittel für den privaten Sektor entfallen, die für die Bereiche Erzeugung, Übertragung, Vertrieb, Messung, Gaskommerzialisierung, saubere Küche, E-Mobilität und Gesundheitswesen erforderlich sind.Um die Bemühungen auf dem Weg zur Energiewende zu konsolidieren, wurde am Freitag, dem 17. Februar 2023, in Lagos ein Runder Tisch mit Schwerpunkt auf dem privaten Sektor einberufen. Auf dem Treffen wurde die Rolle des organisierten Privatsektors im Energieübergangsplan des Landes erörtert und wie ein Weg nach vorne gezeichnet werden kann.Das Treffen, das vom Energiewendebüro organisiert wird, das von Sustainable Energy for ALL (SEforALL) und Global Energy Alliance for People and Planet finanziert wird, brachte Interessengruppen aus dem privaten und dem staatlichen Sektor zusammen, um die Herausforderungen und Chancen zu besprechen, die der Energiewendeplan von Nigeria bietet. Mit Hilfe von Akteuren des Privatsektors wird die Gruppe daran arbeiten, einen Umsetzungsrahmen zu entwickeln, der es Nigeria ermöglichen wird, die Finanzierungsziele des ETP zu erreichen.Lanre Shasore, SSA des Präsidenten für Planung und Koordinierung, gab mit einer kurzen Geschichte des Energiewendeplan den Ton für das Treffen an. Darauf folgten die Begrüßungsbemerkungen von Dr. Muntaqa Umar-Sadiq, Leiter/Hauptfinanzspezialist des Energiewendebüros. Er hob hervor, dass die ETP eine umfassende Roadmap für die Energiewende von Nigeria vorlegt, und betonte die Notwendigkeit eines Engagements des Privatsektors in Form von Mitgestaltung und Anpassung, um die Mittel zu beschaffen, die erforderlich sind, um das Netto-Null-Ziel des Landes bis 2060 zu erreichen. Diese wichtige Rolle wird der Regierung helfen, Engpässe zu überwinden und die erforderlichen Ressourcen zu mobilisieren.An dem Treffen nahmen verschiedene Akteure aus den Bereichen Energie, Finanzen und Recht sowie weitere Experten teil, die ihre Einsichten und Erfahrungen über die Herausforderungen und Chancen teilten, die der Energiewandel bietet. Zu den Rednern und Teilnehmern zählten Ahmad Salihijo, MD der Rural Electrification Agency, Chinua Azubike, CEO von Infracredit, Victor Adamu, TA des Präsidenten für Infrastruktur, Hakeem Shagaya von Sun Africa, Nana Maidugu, Sola Carrena Nigerian Sovereign Investment Authority, Tunde Gbajumo Helios Investment (Chief of Party, Power Africa), Banjo Alimi, Ayo Falola und Seyi Okunnuga von der Sterling Bank, Dr. Uzo Egbuche vom Climate Finance Accelerator, Muhammad Wakil von GEAPP, Joshua Adedeji von Innovate UK-KTN und Yemisi Awonuga, Partner bei Templars Law, sowie weitere wichtige Stakeholder. Während des Meetings betonten diese Redner die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie die Notwendigkeit, innovative Finanzierungsmechanismen einzusetzen, um Investitionen zu mobilisieren, die dazu beitragen werden, den Energiewandel in Nigeria voranzutreiben.Die interaktive Sitzung über Investmentchancen in der Nigerian Energy Transition Plan wurde beim Runden Tisch präsentiert. Die Sitzung wurde von Tariye Gbadegesin, CEO, ARM-Harith Infrastructure Fund moderiert. Tariye bot den Teilnehmer bei der Annäherung an die Energiewende-Agenda eine Bottom-up-Perspektive an und konzentrierte sich auf sektorale Themen wie Strom, Verkehr, Gaswende, Herstellung und Übertragung.Im Rahmen des Diskurses betonten die Teilnehmer den Bedarf an innovativen Finanzierungsmodellen und die Rolle öffentlich-privater Partnerschaften bei der Anerkennung von Wertschöpfungsketten in vertikalen Bereichen. Im Einklang mit diesem Engagement wurde eine Arbeitsgruppe des privaten Sektors gebildet, um den Energiewandel im Land zu unterstützen. Die Gruppe, die ihr Fachwissen und ihr Netzwerk einsetzen wird, wird dazu beitragen, Mittel zu mobilisieren und innovative Finanzierungsmodelle zu fördern, die Einführung erneuerbarer Energietechnologien beschleunigen können.Nach umfangreichen Überlegungen und einem konstruktiven Dialog betonte Somkele Awa-Kalu die Offenheit des ETO für die Zusammenarbeit, dem sich auch Dr. Muntaqa Umar-Sadiq, Leiter der ETO anschloss. Dr. Umar-Sadiq empfahl, dass die Private Sector Working Group monatlich virtuell zusammentreffen und vierteljährlich physische Treffen abhalten sollte.