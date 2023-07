Niedrigere Energiepreise: Auch bei Eni bricht der Gewinn ein

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

ROM (dpa-AFX) - Die im Jahresvergleich niedrigeren Öl- und Gaspreise drücken beim Energiekonzern Eni weiter auf den Gewinn. Im zweiten Quartal konnten die Italiener aber die Erwartungen der Analysten schlagen. Der bereinigte Nettogewinn brach um knapp die Hälfte auf 1,94 Milliarden Euro ein, wie der Konzern am Freitag in Rom mitteilte. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre mit 294 Millionen Euro Gewinn 92 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Eni folgt damit dem Trend der Branche, die satten Erträgen aus dem Vorjahr hinterherrennt, als der Angriff Russlands auf die Ukraine die Preise für Öl und Gas in die Höhe trieb.

An den geplanten Aktienrückkäufen hält das Eni-Management aber fest, ebenso wie am Dividendenziel. Eni habe in einem weniger günstigen Umfeld hervorragende Betriebs- und Finanzergebnisse erzielt, sagte Chef Claudio Descalzi laut Mitteilung.