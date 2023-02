Niedersachsen für Überführung von Tennet-Stromnetz an Deutschland

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) hat sich für den Verkauf des Stromnetzes des niederländischen Betreibers Tennet in Deutschland an den Bund ausgesprochen. "Ich freue mich, dass die Bundesregierung schon positive Signale gesendet hat und eine komplette Übernahme ausloten will", sagte er am Freitag. Wichtig sei, dass die angekündigten Gespräche zwischen Tennet und dem Bund "jetzt zügig stattfinden, damit wir schnellstmöglich ins Machen kommen können", so Meyer.

"Für die Energiewende und den notwendigen Ausbau der Stromnetze für ein komplett auf Erneuerbaren Energien basierendes Stromverteilnetz ist das ein großer Fortschritt." Niedersachsen würde Meyer zufolge einen Verkauf des deutschen Netzes an die Bundesregierung und damit die öffentliche Hand sehr begrüßen. "Das würde uns sehr weiterhelfen mit Blick auf den dringend notwendigen Ausbau der Erneuerbaren Energien", sagte der Grünen-Politiker. Wichtig sei dabei, auch die Netze intelligent auszubauen. "Die öffentliche Hand und die Bundesregierung könnte dabei für das nötige Kapital und Rückenwind sorgen. Mit einem Großteil des Stromnetzes in öffentlicher Hand hätten wir viel mehr und stärkere Steuerungsvorteile für die Energiewende", so Meyer. "Der Bund könnte stärker in die Verantwortung für den notwendigen Netzausbau gehen und den Ausbau zusammen mit Tennet beschleunigen." Der Stromtrassenbetreiber will nach eigenen Angaben mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an Deutschland verhandeln. Die Muttergesellschaft des größten Übertragungsnetzbetreibers in Deutschland gehört dem niederländischen Staat. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Gespräche und die Übernahmeabsichten des Stromnetzes in Deutschland bereits bestätigt. Nach Unternehmensangaben betreibt Tennet in den Niederlanden und Deutschland 24.500 Kilometer Hoch- und Höchstspannungsleitungen. Das deutsche Tennet-Gebiet ist das flächenmäßig größte der vier Betreiber und reicht in einem Nord-Süd-Korridor von der Nordsee bis zur österreichischen Grenze. Tennet ist der mit Abstand wichtigste Stromübertragungsnetzbetreiber in Niedersachsen und zudem bislang für sämtliche Off-shore-Netzanbindungen aus der Nordsee verantwortlich, von denen ein Großteil an der niedersächsischen Küste angelandet werden. Der zweite in Niedersachsen tätige Stromübertragungsnetzbetreiber ist Amprion.

Foto: über dts Nachrichtenagentur